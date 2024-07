Digitalisierung. IT-Sicherheit. Cloud.



Die Digitalisierung in der Abfallwirtschaft schreitet voran. Die Informationssicherheit wird immer notwendiger, besonders in Hinblick auf NIS und KRITS. In unserem Kundenforum 2024 möchten wir diesen Themen den Raum zum Austausch und Diskussion geben. Wir laden Sie recht herzlich ein, sich über unsere beiden Geschäftsbereich der Software und IT vom 25. bis 26. September in Erfurt über die aktuellen Trends und die Lösungen der Q-SOFT GmbH zu informieren.

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die Herausforderungen der Digitalisierung und der IT-Sicherheit branchenübergreifend bewältigen. In einem geteilten Workshop-Format für unsere Software-, als auch IT-Kunden zeigen wir Ihnen zum einen die Neuerungen und praktischen Umsetzungen der Digitalisierung mit unseren neuen Lösungen im A/C/S® neo, A/C/S® Web und der EFA App. Zum anderen werden wir tiefer in die Erstellung eines ISMS tauchen, technische Tools und neue Technologien für Cloud Computing vorstellen. Unsere Partner aus beiden Geschäftsbereichen werden Ihnen an beiden Tagen zur Verfügung stehen.

Für ein nettes Rahmenprogramm, sowie ausreichend Verpflegung ist gesorgt.

Für das Forum erheben wir einen Unkostenbeitrag von 99€ (ab dem 2. Mitarbeitenden 49€). Der Betrag wird Ihnen bei der Buchung eines Beratungs- oder Schulungstag bei der Q-SOFT GmbH, gutgeschrieben.